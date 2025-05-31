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رضوى الشربيني توجه رسالة لـ أمينة خليل بعد حفل زفافها (صور)

11:15 ص السبت 31 مايو 2025
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كتب- هاني صابر:

وجهت الإعلامية رضوى الشربيني، رسالة تهنئة للفنانة أمينة خليل بعد احتفالها بزفافها على المصور أحمد زعتر.

ونشرت رضوى، صور من حفل الزفاف، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مبروك يا أحلى عروسة" .

واحتفلت الفنانة أمينة خليل بعقد قرانها على المصور أحمد زعتر في حفل زفاف ضخم حضره نجوم الفن والإعلام.

وشهد الحفل حضورًا لافتًا من نجوم الفن أبرزهم النجمة يسرا، السيناريست تامر حبيب، النجمة هالة صدقي، المنتج أحمد السبكي، والمخرج رؤوف السيد، الفنانة كندة علوش، الفنانة صبا مبارك، الفنانة إنجي المقدم، وغيرهم.

كما حضر حفل الزفاف، أيضا الفنان أحمد حلمي وزوجته منى زكي، والنجمة لبلبة، والإعلامية لميس الحديدي، والفنانة درة وزوجها هاني أسعد، والفنانة جميلة عوض.

أمينة خليل رضوى الشربيني إنستجرام أحمد زعتر
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