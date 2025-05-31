حدث بالفن| حفل زفاف أمينة خليل وآية سماحة تُقبل رأس مشيرة إسماعيل

إعداد- منى الموجي:

نشر موقع مصراوي يوم الجمعة 30 مايو، عددًا كبيرا من الأخبار والموضوعات الفنية المتنوعة، بينها احتفال النجمة أمينة خليل بزواجها من المصور الفوتوغرافي أحمد زعتر، ونجوم الفن يحضرون حفل الزفاف، خطوبة نجل النجم خالد النبوي، الممثلة آية سماحة تُقبل رأس الفنانة القديرة مشيرة إسماعيل وتعتذر لها، وغيرها من الموضوعات التي نستعرض أبرزها في الصفحات التالية..