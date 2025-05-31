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حدث بالفن| حفل زفاف أمينة خليل وآية سماحة تُقبل رأس مشيرة إسماعيل

12:38 ص السبت 31 مايو 2025
حدث بالفن| حفل زفاف أمينة خليل وآية سماحة تُقبل رأس مشيرة إسماعيل

النشرة الفنية

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إعداد- منى الموجي:

نشر موقع مصراوي يوم الجمعة 30 مايو، عددًا كبيرا من الأخبار والموضوعات الفنية المتنوعة، بينها احتفال النجمة أمينة خليل بزواجها من المصور الفوتوغرافي أحمد زعتر، ونجوم الفن يحضرون حفل الزفاف، خطوبة نجل النجم خالد النبوي، الممثلة آية سماحة تُقبل رأس الفنانة القديرة مشيرة إسماعيل وتعتذر لها، وغيرها من الموضوعات التي نستعرض أبرزها في الصفحات التالية..

حدث بالفن حفل زفاف أمينة خليل رقص هايدي رفعت بحفل خكوبتها إيرادات المشروع X المخرج محمد سامي إيرادات فيلم ريستارت في يومه الأول أزمة آية سماحة ومشيرة إسماعيل منى زكي في حفل زفاف أمينة خليل خطوبة كريم نجل خالد النبوي

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