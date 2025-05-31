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ريهام عبدالغفور تهنئ أمينة خليل بحفل زفافها: "بحبك وفرحتلك جدًا"

12:30 ص السبت 31 مايو 2025
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    أمينة خليل تحتفل بزواجها (4)
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    عقد قران أمينة خليل على احمد زعتر (1)
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    عقد قران أمينة خليل على احمد زعتر
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    حفل زفاف أمينة خليل (6)
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    حفل زفاف أمينة خليل (7)
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    عقد قران أمينة خليل على احمد زعتر (2)
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    أمينة خليل تحتفل بزواجها (2)
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كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة ريهام عبدالغفور على تهنئة الفنانة أمينة خليل بمناسبة عقد قرانها على المصور أحمد زعتر.

ونشرت ريهام عبدالغفور صورة وفيديو من حفل الزفاف، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "ألف مبروك للعروس الرائعة والممثلة الرائعة والإنسانة المميزة جدا جدا أمينة خليل، بحبك وفرحتلك جدا".

وأضافت: "أتمنى لكِ ولأحمد أجمل زواج سعيد على الإطلاق".

احتفلت الفنانة أمينة خليل بعقد قرانها على المصور أحمد زعتر، في حفل زفاف ضخم حضره نجوم الفن والإعلام.

شاركت ريهام عبد الغفور في مسلسل "ظلم المصطبة"، الذي عرض في رمضان 2025، بطولة فتحي عبد الوهاب وإياد نصار وأحمد عزمي وبسمة، رحلة مليئة بالقصص والحكايات في أجواء الأرياف بمحافظة البحيرة.

حفل زفاف أمينة خليل ريهام عبدالغفور أمينة خليل عقد قران أمينة خليل
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