لميس الحديدي تهنئ أمينة خليل بعقد قرانها: "طاقة فرح وحب ملت حفل الزفاف"

كتب - معتز عباس:

وجهت الإعلامية لميس الحديدي التهنئة للفنانة أمينة خليل بمناسبة زفافها على المصور أحمد زعتر.

ونشرت لميس مجموعة صور من حفل الزفاف، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "طاقة فرح وحب ملت المكان لأن العروسة هي أمينة خليل، ألف مبروك حبيبتى يا رب كل السعادة و الهنا".

تحتفل اليوم الجمعة، الفنانة أمينة خليل بحفل زفافها من المصور أحمد زعتر، في حفل بهيج وضخم حضره العديد من نجوم وصناع الفن.

شهد الحفل حضورًا لافتًا من كبار نجوم الفن أبرزهم النجمة يسرا، السيناريست تامر حبيب، النجمة هالة صدقي، المنتج أحمد السبكي، والمخرج رؤوف السيد، الفنانة كندة علوش، الفنانة صبا مبارك، الفنانة إنجي المقدم، وغيرهم.

كما حضر الفنان أحمد حلمي وزوجته منى زكي، والنجمة لبلبلة، والإعلامية لميس الحديدي، والفنانة درة وزوجها هاني أسعد، وغيرهم.

أمينة خليل أعلنت عن عقد قرانها على أحمد زعتر في وقت سابق، ونشرت عبر حسابها الرسمي على انستجرام الصور الأولى من حفل الزفاف.