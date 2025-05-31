يسرا تنشر صورة قديمة من أمام الأهرامات.. وتعلق: في حضرة أعظم حضارة

كتبت- منى الموجي:

شاركت النجمة يسرا جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام صورة قديمة لها من أرشيف الذكريات.

ظهرت يسرا في الصورة أمام الأهرامات الثلاثة، وعلقت "في حضرة أعظم حضارة في الدنيا".

جدير بالذكر أن يسرا تشارك الفترة الحالية في بطولة فيلمين، الأول "الست لما" بطولة ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، مي حسن، وعدد من ضيوف الشرف وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، ويطرح عدد من قضايا المرأة، والفيلم من تأليف كيرو أيمن، ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبوغريب. وإنتاج ندى ورنا السبكي.

والفيلم الثاني يحمل اسم "بنات فاتن" وبدأت تصويره قبل سفرها إلى مهرجان كان، ويشارك في بطولته هدى المفتي، باسم سمرة، الفنان السوداني مصطفى شحاتة، ومواطنته إسلام مبارك، حمدي هيكل، وعدد من النجوم الشباب، فيما يظهر الفنان الشاب حسن مالك كضيف شرف خلال الأحداث. والفيلم من تأليف أمينة مصطفى، وإخراج محمد نادر.