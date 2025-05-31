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عمرو سعد في "الجيم" ومنة فضالي على البحر.. لقطات النجوم خلال 24 ساعة

12:30 ص السبت 31 مايو 2025
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  • عرض 9 صورة
    اسلام ابراهيم
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    ريم سامي
  • عرض 9 صورة
    الهام شاهين مع عائلتها وأصدقائها
  • عرض 9 صورة
    عمرو سعد
  • عرض 9 صورة
    حنان مطاوع
  • عرض 9 صورة
    هاني سلامة
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    ياسمين صبري
  • عرض 9 صورة
    منة فضالي
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إعداد- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

إلهام شاهين

نشرت الفنانة إلهام شاهين، صورا مع عائلتها وأصدقائها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ما أجمل لمة العائلة مع الأصدقاء الغاليين على ضفاف النيل .. أروع منظر وأجمل جو في الحلوة أم الدنيا".

ياسمين صبري

خطفت الفنانة ياسمين صبري، الأنظار إليها بإطلالتها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

عبير صبري

نشرت الفنانة عبير صبري، إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

ريم سامي

ظهرت الفنانة ريم سامي بصحبة زوجها داخل سيارتهما، عبر حسابها على إنستجرام، وذلك في أحدث ظهور لهما.

حنان مطاوع

الفنانة حنان مطاوع، نشرت إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل شيء في الحياة يأتي في وقته المناسب، عندما تصبح ناضجًا وجاهزًا لاستقباله، وعندما تستحقه حقًا".

منة فضالي

شاركت الفنانة منة فضالي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة لها أمام البحر، عبر حسابها على إنستجرام.

عمرو سعد

ظهر الفنان عمرو سعد وهو يؤدي بعض التمارين الرياضية داخل الجيم، وذلك عبر حسابه على إنستجرام.

هاني سلامة

الفنان هاني سلامة، ظهر بإطلالة صيفية، عبر حسابه على إنستجرام، وذلك من أحدث ظهور له.

إسلام إبراهيم

نشر الفنان إسلام إبراهيم، صورة له مع "كلبين"، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أخرة صبري، بوجي وطمطم وعم شكشك".

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