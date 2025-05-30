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بحضور أحمد حلمي ومنى زكي.. 10 صور جديدة من حفل زفاف أمينة خليل

11:56 م الجمعة 30 مايو 2025
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    احمد حلمي واحمد صلاح السعدني ولميس الحديد
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    درة ولبلبة وأحمد حلمي في حفل زفاف أمينة خليل
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    رضوى الشربيني ولميس الحديدي
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    لميس الحديدي وأمينة خليل
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    لميس الحديدي وجميلة عوض وتامر حبيب
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    نجوم الفن في حفل زفاف أمينة خليل
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    نجوم الفن والإعلام في حفل زفاف أمينة خليل
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    امينة خليل والطفل علي البيلي
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    أحمد حلمي ومنى زكي وريهام عبدالغفور ولميس الحديدي
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كتب- معتز عباس:

احتفلت الفنانة أمينة خليل بعقد قرانها على المصور أحمد زعتر، في حفل زفاف ضخم حضره نجوم الفن والإعلام.

شهد الحفل حضورًا لافتًا من نجوم الفن أبرزهم النجمة يسرا، السيناريست تامر حبيب، النجمة هالة صدقي، المنتج أحمد السبكي، والمخرج رؤوف السيد، الفنانة كندة علوش، الفنانة صبا مبارك، الفنانة إنجي المقدم، وغيرهم.

كما حضر حفل الزفاف، الفنان أحمد حلمي وزوجته منى زكي، والنجمة لبلبلة، والإعلامية لميس الحديدي، والإعلامية رضوى الشربيني، والفنانة درة وزوجها هاني أسعد، والفنانة جميلة عوض.

أمينة خليل أعلنت عن عقد قرانها على أحمد زعتر في وقت سابق، ونشرت عبر حسابها الرسمي على انستجرام الصور الأولى من حفل الزفاف.

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أمينة خليل زفاف أمينة خليل منى زكي أحمد حلمي كندة علوش عمرو يوسف
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