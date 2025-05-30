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نجل الفنان خالد النبوي يحتفل بخطوبته

11:49 م الجمعة 30 مايو 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    كريم خالد النبوي
  • عرض 6 صورة
    كريم خالد النبوي
  • عرض 6 صورة
    كريم خالد النبوي
  • عرض 6 صورة
    كريم خالد النبوي
  • عرض 6 صورة
    كريم خالد النبوي
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كتب- معتز عباس:

يحتفل كريم نجل النجم خالد النبوي، وشقيق الفنان نور النبوي، بخطبته على فتاة من خارج الوسط الفني.

شهد حفل الخطوبة حضور أفراد من الأسرة والأصدقاء ، وبعض نجوم الفن المقربين.

يذكر أن فيلم أهل الكهف آخر أعمال خالد النبوي، بمشاركة غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، بيومي فؤاد، أحمد عيد، مصطفى فهمي، بسنت شوقي، هاجر أحمد، صبري فواز، أحمد وفيق، أحمد بدير، رشوان توفيق، والراحل جميل برسوم، والعمل من سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة، وإنتاج محمد رشيدي.

كريم خالد النبوي خالد النبوي خطوبة كريم النبوي
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