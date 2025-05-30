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فستان الأميرات.. 25 صورة لـ إطلالة أمينة خليل في حفل زفافها

11:30 م الجمعة 30 مايو 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    الصور الأولى من حفل زفاف امينة خليل
  • عرض 25 صورة
    أمينة خليل واحمد زعتر
  • عرض 25 صورة
    امينة خليل والطفل علي البيلي
  • عرض 25 صورة
    حفل زفاف امينة خليل
  • عرض 25 صورة
    حفل زفاف امينة خليل
  • عرض 25 صورة
    حفل زفاف امينة خليل
  • عرض 25 صورة
    حفل زفاف امينة خليل
  • عرض 25 صورة
    أمينة خليل وعلي البيلي
  • عرض 25 صورة
    حفل زفاف امينة خليل
  • عرض 25 صورة
    حفل زفاف امينة خليل
  • عرض 25 صورة
    إطلالة امينة خليل
  • عرض 25 صورة
    حفل زفاف أمينة خليل
  • عرض 25 صورة
    درة ولبلبة وأحمد حلمي في حفل زفاف أمينة خليل
  • عرض 25 صورة
    عقد قران أمينة خليل على احمد زعتر
  • عرض 25 صورة
    عقد قران أمينة خليل على احمد زعتر
  • عرض 25 صورة
    حفل زفاف امينة خليل واحمد زعتر
  • عرض 25 صورة
    منى زكي وأحمد حلمي في حفل زفاف أمينة خليل
  • عرض 25 صورة
    نجلاء بدر وإنجي المقدم في حفل زفاف امينة خليل
  • عرض 25 صورة
    نجوم الفن في حفل زفاف أمينة خليل
  • عرض 25 صورة
    نجوم الفن والإعلام في حفل زفاف أمينة خليل
  • عرض 25 صورة
    عقد قران أمينة خليل على احمد زعتر
  • عرض 25 صورة
    يسرا وعلي البيلي
  • عرض 25 صورة
    حفل زفاف امينة خليل
  • عرض 25 صورة
    هالبة صدقي وامينة خليل
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كتب - معتز عباس:
تحتفل اليوم الجمعة، الفنانة أمينة خليل بحفل زفافها من المصور أحمد زعتر، في حفل بهيج وضخم حضره العديد من نجوم وصناع الفن.

شهد الحفل حضورًا لافتًا من كبار نجوم الفن أبرزهم النجمة يسرا، السيناريست تامر حبيب، النجمة هالة صدقي، المنتج أحمد السبكي، والمخرج رؤوف السيد، الفنانة كندة علوش، الفنانة صبا مبارك، الفنانة إنجي المقدم، وغيرهم.
كما حضر الفنان أحمد حلمي وزوجته منى زكي، والنجمة لبلبلة، والإعلامية لميس الحديدي، والفنانة درة وزوجها هاني سعد، وغيرهم.
وخضعت العروس أمينة خليل لجلسة تصوير خاصة، تألقت فيها بفستان "الأميرات" كشف عن جمالها.
كما عقد الشيخ خالد الجندي، عقد قران أمينة خليل واحمد زعتر، بحضور الأسرة والأصدقاء ونجوم الفن.
أمينة خليل أعلنت عن عقد قرانها على أحمد زعتر في وقت سابق، ونشرت عبر حسابها الرسمي على انستجرام الصور الأولى من حفل الزفاف.

أمينة خليل زفاف أمينة خليل المصور أحمد زعتر أحمد زعتر
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