فستان الأميرات.. 25 صورة لـ إطلالة أمينة خليل في حفل زفافها

كتب - معتز عباس:

تحتفل اليوم الجمعة، الفنانة أمينة خليل بحفل زفافها من المصور أحمد زعتر، في حفل بهيج وضخم حضره العديد من نجوم وصناع الفن.

شهد الحفل حضورًا لافتًا من كبار نجوم الفن أبرزهم النجمة يسرا، السيناريست تامر حبيب، النجمة هالة صدقي، المنتج أحمد السبكي، والمخرج رؤوف السيد، الفنانة كندة علوش، الفنانة صبا مبارك، الفنانة إنجي المقدم، وغيرهم.

كما حضر الفنان أحمد حلمي وزوجته منى زكي، والنجمة لبلبلة، والإعلامية لميس الحديدي، والفنانة درة وزوجها هاني سعد، وغيرهم.

وخضعت العروس أمينة خليل لجلسة تصوير خاصة، تألقت فيها بفستان "الأميرات" كشف عن جمالها.

كما عقد الشيخ خالد الجندي، عقد قران أمينة خليل واحمد زعتر، بحضور الأسرة والأصدقاء ونجوم الفن.

أمينة خليل أعلنت عن عقد قرانها على أحمد زعتر في وقت سابق، ونشرت عبر حسابها الرسمي على انستجرام الصور الأولى من حفل الزفاف.