نجلاء بدر وإنجي المقدم في حفل زفاف أمينة خليل وأحمد زعتر | صور

كتب - معتز عباس:

احتفلت الفنانة أمينة خليل بزواجها من المصور أحمد زعتر مساء اليوم الجمعة، في حفل زفاف ضخم شهده العديد من نجوم وصناع الفن.

شهد الحفل حضورًا لافتًا من كبار نجوم الفن أبرزهم النجمة يسرا، السيناريست تامر حبيب، النجمة هالة صدقي، المنتج أحمد السبكي، والمخرج رؤوف السيد، الفنانة كندة علوش، الفنانة نجلاء بدر، الفنانة إنجي المقدم، وغيرهم.

كانت أمينة خليل قد أعلنت عن عقد قرانها على أحمد زعتر في وقت سابق، ونشرت عبر حسابها الرسمي على انستجرام الصور الأولى من حفل الزفاف.

وخضعت العروس أمينة خليل لجلسة تصوير خاصة، تألقت فيها بالفستان الأبيض.

كما نشرت مجلة فوج عربية صور الزفاف، بتعليق: "في أهم يومٍ في حياتها، أطلت أمينة خليل كحلمٍ محاطةً بسحر النخيل ونقاء الأبيض الناصع. تألقت بفستان من ميزون يحيى، صُمم خصيصًا ليجعل منها أميرةً عصريةً خالدة".

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