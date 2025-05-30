نجوم الفن يهنئون أمينة خليل بزفافها.. ماذا كتبوا؟

كتبت- منى الموجي:

حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني، على تهنئة النجمة أمينة خليل بزفافها على المصور الفوتوغرافي أحمد زعتر، والذي احتفلت به في إحدى المدن الساحلية، اليوم الجمعة 30 مايو.

وجاءت تعليقات النجوم على الصور الأولى من حفل الزفاف والتي شاركتها أمينة مع جمهورها ومتابعي حسابها على موقع انستجرام، ومن بينهم: المطربة أنغام والتي كتبت "مبروك"، والفنان شيكو وعلق بنفس الكلمة، ووضعت النجمتان غادة عبدالرازق وإيمان العاصي رمز القلب، وكتبت النجمة بسمة "مبروك حبيبتي".

وهنأت الفنانة بدرية طلبة العروس وكتبت "مبروك"، ووضع المخرج هاني خليفة في تعليقه قلبين.

ويشهد حفل زفاف النجمة أمينة خليل، تواجد عدد كبير من نجوم ونجمات الفن، الذين حرصوا على مشاركتها فرحتها، ومن بينهم: يسرا، منى زكي، أحمد حلمي، كندة علوش، درة، الإعلامية لميس الحديدي، هالة صدقي، المخرج رؤوف السيد، السيناريست تامر حبيب، المنتج أحمد السبكي، نجلاء بدر.

واحتفلت أمينة خليل بعقد قرانها على المصور أحمد زعتر، وكشفت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، عن الصور الأولى من حفل الزفاف.

وخضعت أمينة وعريسها لجلسة تصوير، ارتدت خلالها الفستان الأبيض، كما نشرت مجلة فوج عربية، الصور مصحوبة بالتعليق التالي: "في أهم يوم في حياتها، أطلت أمينة خليل كحلم محاطة بسحر النخيل ونقاء الأبيض الناصع. تألقت بفستان من ميزون يحيى، صُمم خصيصًا ليجعل منها أميرة عصرية خالدة".

وتابعت المجلة "احتضن الفستان، الذي أبدعت ياسمين يحيى بتصميمه، قوامها قبل أن يتدفق على طبقات شاسعة من الغازار الحريري، مطرزًا بدقة عند الأطراف. وفي صورٍ حصرية لمجلة ڤوغ العربية، تلوح أول لمحة لممثلة مصرية تكشف رؤية عصرية لفساتين الزفاف".

جدير بالذكر أن أمينة خليل شاركت في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل لام شمسية، إخراج كريم الشناوي، بطولة أحمد السعدني، يسرا اللوزي، محمد شاهين، علي البيلي، ياسمينا العبد، والذي حقق نجاحا كبيرا، وحصد صنّاعه الكثير من الجوائز والتكريمات.