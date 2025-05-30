بالفيديو| أبرز لقطات حفل زفاف أمينة خليل والمصور أحمد زعتر

كتبت- منى الموجي:

نشر برنامج Et بالعربي عبر صفحته الرسمية على موقع انستجرام، فيديو يضم لقطات مختلفة من حفل زفاف النجمة أمينة خليل وزوجها المصور أحمد زعتر، المُقام حاليا في إحدى المدن الساحلية بحضور نجوم الوسط الفني.

الفيديو ضم لقطات مختلفة من الحفل، بينها: لحظة وصول أمينة للحفل، وانتظار العريس لها قبل عقد القران، وأثناء قيام الشيخ خالد الجندي بعقد القران، وتهنئة النجمة منى زكي لها.

ويشهد حفل زفاف النجمة أمينة خليل، تواجد عدد كبير من نجوم ونجمات الفن، الذين حرصوا على مشاركتها فرحتها، ومن بينهم: النجمة يسرا، النجمة كندة علوش، الفنانة درة، الإعلامية لميس الحديدي، النجمة هالة صدقي، المخرج رؤوف السيد، السيناريست تامر حبيب، المنتج أحمد السبكي، الفنانة نجلاء بدر.

واحتفلت أمينة خليل بعقد قرانها على المصور أحمد زعتر، وكشفت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، عن الصور الأولى من حفل الزفاف.

وخضعت أمينة وعريسها لجلسة تصوير، ارتدت خلالها الفستان الأبيض، كما نشرت مجلة فوج عربية، الصور مصحوبة بالتعليق التالي: "في أهم يوم في حياتها، أطلت أمينة خليل كحلم محاطة بسحر النخيل ونقاء الأبيض الناصع. تألقت بفستان من ميزون يحيى، صُمم خصيصًا ليجعل منها أميرة عصرية خالدة".

وتابعت المجلة "احتضن الفستان، الذي أبدعت ياسمين يحيى بتصميمه، قوامها قبل أن يتدفق على طبقات شاسعة من الغازار الحريري، مطرزًا بدقة عند الأطراف. وفي صورٍ حصرية لمجلة ڤوغ العربية، تلوح أول لمحة لممثلة مصرية تكشف رؤية عصرية لفساتين الزفاف".

جدير بالذكر أن أمينة خليل شاركت في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل لام شمسية، إخراج كريم الشناوي، بطولة أحمد السعدني، يسرا اللوزي، محمد شاهين، علي البيلي، ياسمينا العبد، والذي حقق نجاحا كبيرا، وحصد صنّاعه الكثير من الجوائز والتكريمات.