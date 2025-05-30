هالة صدقي تنشر صورة تجمعها بـ أمينة خليل من حفل زفافها

كتبت- منى الموجي:

حرصت الفنانة هالة صدقي على تهنئة أحدث عروس في الوسط الفني، الفنانة أمينة خليل، وشاركت جمهورها صورة تجمعهما من حفل الزفاف، المُقام اليوم الجمعة 30 مايو.

ونشرت هالة الصورة عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، وعلقت "مبروك لأجمل عروسة".

واحتفلت أمينة خليل بعقد قرانها على المصور أحمد زعتر، وكشفت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، عن الصور الأولى من حفل الزفاف.

وخضعت أمينة وعريسها لجلسة تصوير، ارتدت خلالها الفستان الأبيض، كما نشرت مجلة فوج عربية، الصور مصحوبة بالتعليق التالي: "في أهم يومٍ في حياتها، أطلت أمينة خليل كحلمٍ محاطةً بسحر النخيل ونقاء الأبيض الناصع. تألقت بفستان من ميزون يحيى، صُمم خصيصًا ليجعل منها أميرةً عصريةً خالدة".

وتابعت المجلة "احتضن الفستان، الذي أبدعت ياسمين يحيى بتصميمه، قوامها قبل أن يتدفق على طبقاتٍ شاسعة من الغازار الحريري، مطرزًا بدقةٍ عند الأطراف. وفي صورٍ حصرية لمجلة ڤوغ العربية، تلوح أول لمحةٍ لممثلةٍ مصريةٍ تكشف رؤيةٍ عصريةٍ لفساتين الزفاف".

جدير بالذكر أن أمينة خليل شاركت في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل لام شمسية، إخراج كريم الشناوي، بطولة أحمد السعدني، يسرا اللوزي، محمد شاهين، علي البيلي، ياسمينا العبد، والذي حقق نجاحا كبيرا، وحصد صنّاعه الكثير من الجوائز والتكريمات.