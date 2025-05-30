بالصور| كيف انتهت أزمة آية سماحة ومشيرة إسماعيل؟ وما علاقة كريم فهمي؟

كتبت- منى الموجي:

كشفت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، عن انتهاء أزمة الممثلة آية سماحة والفنانة القديرة مشيرة إسماعيل، بعد عقد جلسة صلح، قدمت آية فيها الاعتذار عما بدر منها في حق مشيرة.

الجلسة شهدت حضور الفنان أشرف زكي، والفنان كريم فهمي، وتمت في منزل مشيرة، إذ حرصت الممثلة الشابة على زيارة الفنانة الكبيرة في منزلها، لتقديم اعتذارها، مؤكدة على تقديرها واحترامها الكبير لتاريخ مشيرة إسماعيل الفني والإنساني.

وأكد البيان الصادر عن النقابة أن الفنانة القديرة مشيرة إسماعيل، قابلت الأمر بصدر رحب، وتابع "قبلت الفنانة الاعتذار بكل رقي ومحبة يعكسان مكانتها الكبيرة في قلوب الجميع، مؤكدة أن المحبة والاحترام بين الزملاء هي الأساس".

جاءت الجلسة ضمن مبادرة الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية للم الشمل وحضور الفنان كريم فهمي كصديق مقرب للفنانة مشيرة إسماعيل.



كانت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، أصدرت قبل أيام بيان صحفي، عن تلقيها العديد من الشكاوى ضد الممثلة آية سماحة، بعد إساءتها للفنانة القديرة مشيرة إسماعيل، في منشور كتبته على حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، ثم قامت بحذفه.



وعقد الدكتور أشرف زكي في نقابة المهن التمثيلية اجتماعا، الثلاثاء 27 مايو، للنظر في إلغاء تصريح عمل آية سماحة، بعد تلقيه أكثر من شكوى ضدها، بسبب ما كتبته عن الفنانة القديرة، مشددا على رفض المجلس ما صدر منها.



ووصف نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، ما جاء في منشور آية بالأمر غير المقبول، موضحا أنه لن يسمح بأي تجاوز خاصة في حق كبار نجوم الفن.



كانت آية سماحة هاجمت النجمة الكبيرة مشيرة إسماعيل، بسبب أزمة الأخيرة مع عيادة بيطرية في العقار الذي تسكن فيه، تسبب لها إزعاج، وتقدمت بشكوى نتج عنها غلق العيادة، ووضع الشمع الأحمر على بابها، قبل أن يتم فتحها من جديد.