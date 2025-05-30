الصور الأولى من حفل زفاف أمينة خليل وأحمد زعتر

كتبت- منى الموجي:

تحتفل النجمة أمينة خليل بزفافها على المصور أحمد زعتر، مساء اليوم الجمعة 30 مايو، وكشفت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، عن الصور الأولى من حفل الزفاف.

وخضعت أمينة وعريسها لجلسة تصوير، ارتدت خلالها الفستان الأبيض، كما نشرت مجلة فوج عربية، الصور مصحوبة بالتعليق التالي: "في أهم يوم في حياتها، أطلت أمينة خليل كحلم محاطةً بسحر النخيل ونقاء الأبيض الناصع. تألقت بفستان من ميزون يحيى، صُمم خصيصًا ليجعل منها أميرةً عصريةً خالدة".

وتابعت المجلة "احتضن الفستان، الذي أبدعت ياسمين يحيى بتصميمه، قوامها قبل أن يتدفق على طبقات شاسعة من الغازار الحريري، مطرزًا بدقة عند الأطراف. وفي صور حصرية لمجلة ڤوغ العربية، تلوح أول لمحة لممثلة مصرية تكشف رؤية عصرية لفساتين الزفاف".

أمينة خليل فضّلت الفترة الأخيرة عدم الكشف عن حقيقة ارتباطها، بعد تداول أخبارا تفيد باستعدادها للزواج من المصور أحمد زعتر، وقالت في تصريح خاص لبرنامج سينماتك المعروض على قناة SBC، إنها تحب الإعلان عن تفاصيل حياتها الخاصة في الوقت المناسب ليشاركها الجمهور الاحتفال.