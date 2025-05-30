داليا البحيري وأحمد مجدي.. افتتاح منصات بـ"في السيما" بحضور النجوم

كتبت- منى الموجي:

افتتح مهرجان منصات للأفلام دورته التاسعة ذات الطابع المسرحي بالعرض الأول للمسرحية التفاعلية "في السيما" لفرقة "مكتوب علينا"، والتي صنعت خصيصًا لتلائم طابع الدورة، وقدمت قصة صعود ونجاح صانع أفلام في إطار كوميدي.

العرض امتاز بالحيوية والتجريب والكوميديا ولاقى تفاعلًا كبيرًا من الجمهور ومن صناع الأفلام والعاملين بالمجال الفني في مصر. وعرض على خشبة مسرح الفلكي بوسط القاهرة، ومن المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان حتى مساء السبت 31 مايو.



حضر الافتتاح عدد كبير من الفنانين، من بينهم: المخرج أحمد عبدالله، والممثلة داليا البحيري، والممثل أحمد مجدي، والممثل أمير المصري، والممثلة شهد الشاطر، والممثلة هديل حسن، والممثل يوسف عثمان، كما حضر بعض أعضاء لجنتي التحكيم والمنح وعدد من المبرمجين والمبرمجات، من بينهم: صانع الأفلام تامر السعيد، منتجة ومخرجة الأفلام الوثائقية غادة فكري، مدير التصوير ماجد نادر، المنتجة والمخرجة ماجي مرجان، والمخرجة نهى عادل.



مكتوب علينا، فرقة ارتجالية مصرية تأسست عام ٢٠٢٣، أول من قدم عروض مسرح تفاعلي طويلة في الشرق الأوسط. أعضاء الفرقة الـ۱٦ يطورون ويؤدون عروضهم بناءً على اقتراحات وتفاعلات الجمهور لكي يخرج كل عرض بشكل جديد وفريد. وفي خلال عامين، اكتسبت الفرقة شعبية كبيرة بين رواد المسرح وقدمت ١٥ عرضًا للكوميديا البوليسية "تحقيق" والكوميديا الرومانسية "الحب فين؟" وأخيرًا "في السيما".



ويطلق مهرجان منصات للأفلام هذا العام مبادرة "زملاء منصات" في تعاون مع مدرسة سينما الچيزويت بالصعيد، ويستضيف مجموعة من طلاب وطالبات المدرسة ضمن فعاليات الدورة التاسعة. ويشارك في البرنامج ١٦ طالبًا وطالبة من صعيد مصر، يوفر لهم المهرجان وسيلة انتقال للمدينة، وجزءًا من إقامتهم بالاشتراك مع چيزويت القاهرة، فضلًا عن أولوية حضور جميع الفعاليات في سينما زاوية طوال أيام المهرجان.



مهرجان منصات للأفلام تقام دورته التاسعة من ٢٩ إلى ٣١ مايو في سينما زاوية بوسط القاهرة. تُعلن أسماء الفائزين والفائزات بجوائز ومنح منصات 2025 في حفل يُقدمه الممثل أحمد رضوان بسينما زاوية.

