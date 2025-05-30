ريا أبي راشد تخوض تجربة التمثيل قريبا

القاهرة- مصراوي:

كشفت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد عن استعدادها لخوض تجربة التمثيل لأول مرة، مؤكدة أن المشروع لا يزال قيد التحضير ولم يتم الاتفاق النهائي عليه بعد.

أوضحت في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" أنها لطالما أحبت الأدوار الصوتية ورأت فيها مزيجاً بين التقديم والتمثيل، لكنها مؤخراً شعرت بأنها وجدت الشخص المناسب والمشروع المناسب لتجربة التمثيل الفعلي. ورفضت ذكر اسم الفنان الذي رأت أنه مناسب أن تشاركه التمثيل.

قالت: "حسيت إنه هيدي الفرصة المناسبة لأعرف إذا عندي موهبة بالتمثيل أو لا. يمكن تكون تجربة فاشلة وأكتشف إنه ما عندي الموهبة، ويمكن أكتشف شيء جديد بحبّه وأكمل فيه".

ورغم حماسها، أوضحت أنها لا تسعى لدور بطولة، بل لخوض التجربة بحذر ومسؤولية، مؤكدة: "أنا دايمًا قدام الناس، وهيدا ما بيخوفني. بس أول ناقد راح يكون أنا. وإذا ما كنت منيحة، بقول لحالي: يا بنت هيدا مش مجالك". مؤكدة أن العمل سيكون باللغة العربية.

ذكرت ريا أبي راشد أنها خاضت تجارب مميزة في التمثيل الصوتي، منها دور "سوكة" في Angry Birds، ودور "السنفورة الصفصافة" في أحد أفلام السنافر، مؤكدة أن هذه التجارب كانت ممتعة.

في سياق آخر، أوضحت ريا أبي راشد أن حبها للسينما بدأ منذ الطفولة، خاصة في ظل ظروف الحرب الأهلية التي شهدتها لبنان، إذ كانت تنجذب إليها لتهرب من الواقع، فكانت تراها بمثابة حلم وقصص أخرى. مضيفة: "حتى الآن، لا يوجد شيء يقارن بالسينما بالنسبة لي، لما بشوف فيلم حلو كتير بيديني طاقة لأشهر".

لفتت إلى أنها قررت الهجرة هي وشقيقها خلال الحرب الأهلية، واختارت أوروبا وخاصة إنجلترا، بينما ظل أهلها في لبنان. موضحة أنها اختارت أن تعيش حياة أفضل وتبدأ حياة مستقلة ومختلفة في أوروبا. مشيرة إلى أنها اكتشفت شخصيتها بـ لندن.

كما أشارت إلى أنها درست الاقتصاد في لبنان، وحصلت على ماجستير في السينما من لبنان، ودرست الصحافة التليفزيونية في إنجلترا.