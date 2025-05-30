منة فضالي بإطلالة جريئة أمام البحر من لبنان.. والجمهور يعلق (صور)

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة منة فضالي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة لها أمام البحر خلال تواجدها في لبنان من أحدث ظهور لها.

ونشرت فضالي، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ابقى قريبًا من أولئك الذين ينفخون الحياة في حياتك، وأمشي مع أولئك الذين يرفعونك من خلالها، وأختر رفقاء يحولون الصعوبات إلى نمو".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر، مساء الجمال، جميل الاستايل في الجو ده، أجمل واحدة، نورتي لبنان".

يذكر أن الفنانة منة فضالي، خاضت دراما رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، إنجي المقدم، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، أحمد فهيم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، وإخراج محمد سامي.