بإطلالة جريئة..أحدث ظهور لـ ياسمين صبري والجمهور:"صنع في مصر"(صور)
03:57 م الجمعة 30 مايو 2025
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كتب- هاني صابر:
خطفت الفنانة ياسمين صبري، الأنظار إليها بإطلالة جريئة من أحدث ظهور لها.
ونشرت ياسمين صبري، الصور، عب حسابها على إنستجرام، واكتفت بوضع إيموجي "قلب".
وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جمالك، ملكة مصر الجميلة، صنع في مصر، ياسمين القمر، قلبي الصغير لا يتحمل، برنسيسة، العسل كله".
ويعرض لـ ياسمين صبري حاليا بالسينمات، فيلم "المشروع X" .
ويخوض بطولة الفيلم كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، وهنا الزاهد ، ومصطفى غريب، وقصة وإخراج بيتر ميمي.
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