بإطلالة جريئة..أحدث ظهور لـ ياسمين صبري والجمهور:"صنع في مصر"(صور)

كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة ياسمين صبري، الأنظار إليها بإطلالة جريئة من أحدث ظهور لها.

ونشرت ياسمين صبري، الصور، عب حسابها على إنستجرام، واكتفت بوضع إيموجي "قلب".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جمالك، ملكة مصر الجميلة، صنع في مصر، ياسمين القمر، قلبي الصغير لا يتحمل، برنسيسة، العسل كله".

ويعرض لـ ياسمين صبري حاليا بالسينمات، فيلم "المشروع X" .

ويخوض بطولة الفيلم كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، وهنا الزاهد ، ومصطفى غريب، وقصة وإخراج بيتر ميمي.