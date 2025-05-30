"ريستارت" يتجاوز 3 ملايين جنيه في يومه الأول بدور العرض

كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي أمس الخميس 29 مايو، فيلم "ريستارت" للنجم تامر حسني، وبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر، قبل أيام من انطلاق موسم عيد الأضحى.

وحقق الفيلم في يومه الأول إيرادا بلغ 3 ملايين و152 ألفا و746 جنيها.

فيلم ريستارت تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج سارة وفيق، إنتاج حسام حسني وأحمد بدوي، بطولة تامر حسني، باسم سمرة، هنا الزاهد، عصام السقا، محمد ثروت، ميمي جمال، كما يشارك في العمل عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، بينهم: إلهام شاهين، شيماء سيف.

جدير بالذكر أن تامر حسني احتفل يوم الأحد الماضي بالفيلم في عرض خاص أقيم في مدينة السادس من أكتوبر، بحضور صنّاع "ريستارت" وعدد كبير من النجوم الذين حرصوا على تهنئته.

ويتنافس في دور العرض السينمائي 5 أفلام، هي: المشروع X، ريستارت، نجوم الساحل، الصفا ثانوية بنات، سيكو سيكو.