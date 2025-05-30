في 9 أيام.. إيرادات "المشروع x" تتجاوز 36 مليون جنيه

كتبت- منى الموجي:

بدأ فيلم المشروع X المنافسة على إيرادات شباك التذاكر يوم الأربعاء الموافق 21 مايو، إذ تم طرحه قبل أيام من انطلاق موسم عيد الأضحى المبارك.

وحقق الفيلم في يومه التاسع أمس الخميس 29 مايو بـ"السينمات" إيرادا بلغ 3 ملايين و500 ألف و908 جنيهات، ليصل إجمالي ما حققه في تسعة أيام 36 مليونا و336 ألفا و524 جنيها.

"المشروع X" قصة وإخراج بيتر ميمي، شارك في الكتابة أحمد حسني، بطولة كريم عبدالعزيز، وعدد كبير من النجوم بينهم: إياد نصار، أحمد غزي، ياسمين صبري، عصام السقا، ويشهد الفيلم مشاركة عدد من النجوم كضيوف شرف، بينهم: كريم محمود عبدالعزيز، هنا الزاهد.

تدور أحداث الفيلم حول شخصية "يوسف الجمال"، عالم المصريات الذي يجسده كريم عبدالعزيز، والذي ينطلق في رحلة مشوّقة تمتد من قلب القاهرة إلى الفاتيكان وأعماق المحيطات، في محاولة للإجابة عن السؤال التاريخي الغامض: هل الهرم الأكبر مجرد مقبرة؟