محمد سامي يكشف حقيقة هجرته من مصر وموقفه من النقد (فيديو)

كتب- هاني صابر:

كشف المخرج محمد سامي، تفاصيل جديدة حول الشائعات التي أثيرت حول هجرته من مصر واعتزاله الإخراج.

وقال سامي، ببرنامج "et بالعربي": : "أنا عمري ما أهاجر برة مصر لأني معرفش أعيش غير في مصر، أنا أهلي وبيتي في مصر، وكل مكان بروحه ليا كيان فيه عشان أنا مصري، وأنا أموت لو عشت برة مصر، وهناك بعض المفاوضات لتقديم عمل عالمي مش حابب أتكلم عليها دلوقتي".

وتابع: "لكل واحد أفكاره وحريته، وأنا لما كتبت بوست (وداعا الدراما التليفزيونية)، شوفت نفسي محتاج راحة، وأنا مقرر ده من قبل كدة، وقولت اني محتاج أقعد أفكر وأتعلم حاجات جديدة، وعندي حاجات تانية أعملها، ومحتاج وقفة مع الذات، ومفيش حاجة تجبر الفنان أنه يشتغل كل سنة، ولازم يريح شوية، وفيه حاجات عايز أتعلمها بقالي فترة طويلة وكنت بأجلها كل شوية عشان مفيش وقت ما بين الكتابة والإخراج والمونتاج، وكنت عايز أخد إستراحة محارب، وأتعلم حاجة جديدة تساعدني لو هقدم حاجة جديدة أقدمها بشكل أفضل".

وأضاف سامي: "طول ما أنت بتقدم عمل فني فالنقد موجود، وفيه نقد بيبقى مهم بالنسبة لي ونقد لا، وآخر حاجة ممكن تأثر فيا لما يكون النقد سلبي".

يذكر أن محمد سامي شارك في الموسم الرمضاني الماضي 2025 بمسلسلين "إش إش" و "سيد الناس".