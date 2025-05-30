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نيللي كريم تنشر صورا مع عمرو أديب وفانيسا ويليامز ومدرب بيراميدز باحدى المناسبات

02:58 م الجمعة 30 مايو 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    نيللي كريم والمغنية الأمريكية
  • عرض 9 صورة
    نيللي كريم وصديقاتها (2)
  • عرض 9 صورة
    نيللي كريم وعمرو أديب ولميس الحديدي
  • عرض 9 صورة
    نيللي كريم ومدرب بيراميدز
  • عرض 9 صورة
    نيللي وأبو هشيمة وعمرو أديب
  • عرض 9 صورة
    نيللي وعمرو أديب
  • عرض 9 صورة
    نيللي كريم والعسيلي
  • عرض 9 صورة
    نيللي كريم وصديقاتها (1)
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كتب- هاني صابر:

شاركت النجمة نيللي كريم، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صور مع عدد من الشخصيات العامة باحدى المناسبات التي جمعت بينهم.

ونشرت نيللي كريم، الصور، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وظهرت خلالها بصحبة الإعلامي عمرو أديب وزوجته الإعلامية لميس الحديدي، والمغنية الأمريكية فانيسا ويليامز، ومدرب نادي بيراميدز كرونوسلاف يورشيتش، والمطرب محمود العسيلي، ورجل الأعمال أحمد ابو هشيمة.

يذكر أن، نيللي كريم بدأت مؤخرا تصوير مشاهدها بفيلمها الجديد "بروفة فرح".

وخاضت موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "اخواتي" وشاركها البطولة كندة علوش، روبي، حاتم صلاح، علي صبحي، وآخرون، ومن إخراج محمد شاكر خضير.

نيللي كريم عمرو أديب فانيسا ويليامز إنستجرام
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