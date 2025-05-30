كتب- هاني صابر:

شاركت النجمة نيللي كريم، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صور مع عدد من الشخصيات العامة باحدى المناسبات التي جمعت بينهم.

ونشرت نيللي كريم، الصور، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وظهرت خلالها بصحبة الإعلامي عمرو أديب وزوجته الإعلامية لميس الحديدي، والمغنية الأمريكية فانيسا ويليامز، ومدرب نادي بيراميدز كرونوسلاف يورشيتش، والمطرب محمود العسيلي، ورجل الأعمال أحمد ابو هشيمة.

يذكر أن، نيللي كريم بدأت مؤخرا تصوير مشاهدها بفيلمها الجديد "بروفة فرح".

وخاضت موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "اخواتي" وشاركها البطولة كندة علوش، روبي، حاتم صلاح، علي صبحي، وآخرون، ومن إخراج محمد شاكر خضير.