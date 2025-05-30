22 صورة.. رقص هايدي رفعت ومصطفى منصور بحفل خطوبتهما

كتب- هاني صابر:

احتفلت الفنانة هايدي رفعت، أمس الخميس، بحفل خطوبتها على الفنان مصطفى منصور.

ورقصت هايدي رفعت مع خطيبها في أجواء مليئة بالسعادة، حيث تفاعل الحضور مع رقصهما الذي أدهشهم لمدى انسجامهما.

وخضعت هايدي رفعت وخطيبها لجلسة تصوير رومانسية قبل الذهاب لقاعة الحفل.

شاركت في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، أحمد فؤاد سليم، منذر رياحنة، محمد نجاتي، سلوى خطاب، محمد العمروسي، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن، تأليف محمد الشواف، إخراج أحمد خالد أمين.

وشارك مصطفى في بطولة مسلسل أسود باهت (حكاية دقيقة إلا ربع)، تأليف إسلام شتا، علا الزرقاني، إخراج ممدوح زكي، كما شارك كضيف شرف في مسلسل إش إش، إخراج محمد سامي، بطولة مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، انتصار، محمد الشرنوبي، دينا، إدوارد، شيماء سيف، عصام السقا.