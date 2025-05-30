محمد منير يتصدر التريند بسبب فيديو قديم.. ماذا حدث؟

كتب- هاني صابر:

تصدر اسم الكينج محمد منير، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بسبب فيديو قديم متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يبكي فيه بأحد حفلاته.

ويعود الفيديو المتداول لـ محمد منير لحفله بمدينة الإسكندرية عام 2022 بعد غياب طويل دام لعشر سنوات عن الغناء بها.

وأجهش "منير" بالبكاء على خشبة المسرح خلال غنائه أغنية "أنا بعشق البحر" ولم يتمالك نفسه من البكاء وسقطت الدموع من عينيه في لحظة مؤثرة أمام الجمهور الذي تفاعل معه.

ويأتي بكاء محمد منير على مسرح إسكندرية بعد علمه بوفاة صديق عمره وعازف العود الألماني رومان بونكا، الذي رحل عن عالمنا قبل الحفل بيوم واحد.

وتفاعل رواد مواقع التوتاصل الإجتماعي مع فيديو بكاء محمد منير، وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "دموعك غالية علينا"، "الحفلة دي كانت بعد وفاة رومان بونكا

كان بيغني انا بعشق البحر و دايماً كان رومان اللي بيعزف وراه فيها و اول ما جه الكوبليه بتاع "و ضاع فيه الصديق، منير حاول يمسك الدموع بالعافية لحد ما الأغنية تخلص وأول ما خلص ده اللي حصل، صوت مصر .. الكينج، أنت الفنان الحقيقي اللي مش ممكن يجي حد زيه انت الصوت وبس"، "ربنا يديلك الصحه يا رب" ، "الكبير كبير بنحبك يا منير" ،

"أسطورة".

يذكر أن، الكينج محمد منير، وقع مؤخرا عقدا فنيا مع مجموعة روتانا للموسيقى بحضور الأستاذ سالم الهندي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لروتانا ومديرها التنفيذي للشئون الفنية بالقاهرة أسامة رشدي، لتقديم أعمال غنائية جديدة تليق بتاريخه الفني.