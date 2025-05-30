بدرية طلبة تنشر فيديو لها مع الدمية "لابوبو".. ماذا قالت؟

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة بدرية طلبة، متابعيها على السوشيال ميديا مقطع فيديو مع الدمية الشهيرة "Labubu- لابوبو".

ونشرت بدرية، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لابوبو".

وقالت "بدرية" بالفيديو: "لابوبو لابوبو وتحيا بدراة، أخيرا بقى عندي لابوبو، انتي ايه ميزتك في الحياة، إن دماغك بتلف، وإن دماغك بتيجي في ضهرك، وضهرك بيجي في قفاكي، وايه رجليكي اللي في وشك دي، هى دي بقى اللابوبو، آه يا ولاد اللابوبو".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: " نجبلها كرومبة تخلص عليها، ناقصة لابوبو، دي شكل لعبة بالذمة، طيب والله شكلها يخوف أولادي عايزينها وأنا بقولهم دي رعب، وياما هنشوف يا بدارة، أصلا لعبة شكلها غبي، لابوبو زي القمر".

واجتاحت الدمية الغريبة والمرعبة لابوبو" (Labubu)، تطبيق "تيك توك" مؤخرًا مع انتشار فيديوهاتها التي تظهرها معلقة بالحقائب بألوانها المتنوعة.

كما حظيت الدمية "لابوبو" بتجربة العديد من المشاهير ورواد وسائل التواصل الاجتماعي، ورغم أسعارها الباهظة، يتوقع الكثيرون أن تصبح تريند الموضة الجديد.