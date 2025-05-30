إلهام شاهين تنشر صورا مع عائلتها وأصدقائها ..والجمهور يعلق

كتب- هاني صابر

شاركت الفنانة إلهام شاهين، متابعيها عبرالسوشيال ميديا، صور مع عائلتها وأصدقائها خلال تواجدهم على ضفاف النيل.

ونشرت إلهام شاهين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ما أجمل لمة العائلة مع الأصدقاء الغاليين على ضفاف النيل .. أروع منظر وأجمل جو في الحلوة أم الدنيا".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ربنا يحفظكم ويجمعكم على خير ان شاء الله، الحلويين، أحلى إلهام، يا رب أيامكم كلها سعادة حبيبتي".

يذكر أن، إلهام شاهين شاركت في دراما رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، إنجي المقدم، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، أحمد فهيم، خالد الصاوي، ملك أحمد زاهر، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، إنجي كيوان، وإخراج محمد سامي.