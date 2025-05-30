20 صورة ومعلومة عن الفنانة هايدي رفعت بعد خطوبتها
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كتب- هاني صابر:
احتفلت الفنانة الشابة هايدي رفعت بخطوبتها على الفنان الشاب مصطفى منصور، مساء الخميس في جو عائلي بحضور الأهل والأقارب.
ونستعرض لكم معلومات عن هايدي رفعت في السطور التالية:
- 21 مارس 1997.
- بدأت التمثيل في مسرح بيرم التونسي بمسرحية "يوم أن قتلوا الغناء" .
- جذبت الجمهور إليها من خلال مسلسل "عائلة زيزو" ويعد أولى تجاربها التمثيلية.
- شاركت بعدها في مسلسلات "خط ساخن وفوق السحاب والشريط الأحمر".
- رصيدها الفني وصل لـ 31 عملا فنيا.
- خاضت دراما رمضان 2025 بمسلسل "حكيم باشا".
- كانت آخر أعمالها السينمائية فيلم "قلب مفتوح".
- من أبرز أعمالها الفنية مسلسلات "نقل عام، إلا أنا 2، المداح 2، حي السيدة زينب، اتنين في الصندوق، ورا كل باب، جمع سالم، خط ساخن، قوت القلوب، فوق السحاب".
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