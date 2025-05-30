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20 صورة ومعلومة عن الفنانة هايدي رفعت بعد خطوبتها

12:40 ص الجمعة 30 مايو 2025
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كتب- هاني صابر:

احتفلت الفنانة الشابة هايدي رفعت بخطوبتها على الفنان الشاب مصطفى منصور، مساء الخميس في جو عائلي بحضور الأهل والأقارب.

ونستعرض لكم معلومات عن هايدي رفعت في السطور التالية:

- 21 مارس 1997.

- بدأت التمثيل في مسرح بيرم التونسي بمسرحية "يوم أن قتلوا الغناء" .

- جذبت الجمهور إليها من خلال مسلسل "عائلة زيزو" ويعد أولى تجاربها التمثيلية.

- شاركت بعدها في مسلسلات "خط ساخن وفوق السحاب والشريط الأحمر".

- رصيدها الفني وصل لـ 31 عملا فنيا.

- خاضت دراما رمضان 2025 بمسلسل "حكيم باشا".

- كانت آخر أعمالها السينمائية فيلم "قلب مفتوح".

- من أبرز أعمالها الفنية مسلسلات "نقل عام، إلا أنا 2، المداح 2، حي السيدة زينب، اتنين في الصندوق، ورا كل باب، جمع سالم، خط ساخن، قوت القلوب، فوق السحاب".

حفل الخطوبة هايدي رفعت خطوبة هايدي رفعت ومصطفى منصور مصطفى منصور
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