20 صورة ومعلومة عن الفنانة هايدي رفعت بعد خطوبتها

كتب- هاني صابر:

احتفلت الفنانة الشابة هايدي رفعت بخطوبتها على الفنان الشاب مصطفى منصور، مساء الخميس في جو عائلي بحضور الأهل والأقارب.

ونستعرض لكم معلومات عن هايدي رفعت في السطور التالية:

- 21 مارس 1997.

- بدأت التمثيل في مسرح بيرم التونسي بمسرحية "يوم أن قتلوا الغناء" .

- جذبت الجمهور إليها من خلال مسلسل "عائلة زيزو" ويعد أولى تجاربها التمثيلية.

- شاركت بعدها في مسلسلات "خط ساخن وفوق السحاب والشريط الأحمر".

- رصيدها الفني وصل لـ 31 عملا فنيا.

- خاضت دراما رمضان 2025 بمسلسل "حكيم باشا".

- كانت آخر أعمالها السينمائية فيلم "قلب مفتوح".

- من أبرز أعمالها الفنية مسلسلات "نقل عام، إلا أنا 2، المداح 2، حي السيدة زينب، اتنين في الصندوق، ورا كل باب، جمع سالم، خط ساخن، قوت القلوب، فوق السحاب".