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المخرج محمد محمود يُمثل "الإسكندرية للفيلم القصير" في Madrid Film Awards 2025

10:00 ص الجمعة 30 مايو 2025
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    المخرج محمد محمود يُمثل الإسكندرية للفيلم القصير في Madrid Film Awards 2025 (4)
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    المخرج محمد محمود يُمثل الإسكندرية للفيلم القصير في Madrid Film Awards 2025 (1)
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    المخرج محمد محمود يُمثل الإسكندرية للفيلم القصير في Madrid Film Awards 2025 (3)
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كتبت- منى الموجي:

يشارك المخرج المصري محمد محمود، رئيس مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، في فعاليات Madrid Film Awards (MADFA) لعام 2025، في خطوة تعكس التعاون الثقافي بين مصر وإسبانيا.

يُعد Madrid Film Awards من أبرز الجوائز السينمائية الدولية في أوروبا، حيث يُقام سنويًا في العاصمة الإسبانية مدريد، ويستقطب مشاركات من أكثر من 120 دولة.

تضم الجائزة أكثر من 20 فئة تنافسية، منها أفضل فيلم روائي قصير، أفضل فيلم وثائقي، أفضل فيلم رسوم متحركة، وأفضل فيلم طلابي، بالإضافة إلى جوائز للإخراج، التصوير، الموسيقى، والتمثيل.

تأتي مشاركة المخرج محمد محمود في إطار تعزيز الحضور المصري في المحافل السينمائية الدولية، وتوسيع شبكة التعاون بين مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير وفعاليات عالمية مثل MADFA.

يُذكر أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير شهد تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، إذ استقبل نحو 3 آلاف فيلم في دورته الحادية عشرة.

المخرج المصري محمد محمود مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير مصر وإسبانيا أوروبا Madrid Film Awards
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