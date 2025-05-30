إعداد - هاني صابر:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ وفاة الممثل الأمريكي إد جيل صاحب شخصية الدمية "تشاكي"، ووفاة الفنانة سارة الغامدي عن عمر ناهز الـ 49 عاما، و"المهن التمثيلية" توضح حقيقة وفاة عادل إمام، ومحمد علي رزق يعلق على بكاء علي معلول، وحدث ظهور لـ إليسا بإطلالة جريئة، وماجدة خيرالله تكشف حكاية فاتن حمامة مع "عفريتة" "بيت النمل"، وأحدث ظهور لابنة سلمى أبو ضيف، وغيرها من الأخبار.