إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

رشا مهدي

شاركت الفنانة رشا مهدي، متابعيها صورة جديدة لها بدون مكياج، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة.

منة فضالي

ظهرت الفنانة منة فضالي بإطلالة كاجوال جريئة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

سارة الشامي

شاركت الفنانة الشابة سارة الشامي، متابعيها أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" وظهرت خلالها بدون مكياج.

ياسمين صبري

تألقت الفنانة ياسمين صبري في أحدث ظهور لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت مرتدية فستان أسود قصير.

نيللي كريم

شاركت الفنانة نيللي كريم، متابعيها أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

عبير صبري

نشرت الفنانة عبير صبري، إطلالة "سيلفي" عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وذلك من أحدث ظهور لها.

هند عبد الحليم

ظهرت الفنانة هند عبد الحليم داخل حمام السباحة، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب متابعيها.

سلمى أبو ضيف

الفنانة سلمى أبو ضيف ظهرت مع طفلتها أثناء قضاء عطلتها الصيفية، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

مي عمر

خطفت الفنانة مي عمر، الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها، ونشرت الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة كاجوال صيفية.

أسيل عمران

ظهرت الفنانة أسيل عمران وسط الطبيعية، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب متابعيها.