إنسان نادر في طيبته وأخلاقه.. مي عمر تنعى المنتج وليد مصطفى

كتب - معتز عباس:

نعت الفنانة مي عمر، المنتج وليد مصطفى زوج المطربة كارول سماحة الذي وافته المنية صباح اليوم السبت.

وكتبت مي في ستوري عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "الله يرحمك يا دكتور وليد ويجعل مثواك الجنة ويصبر حبيبك على فراقك، كان انسان نادر في طيبته واخلاق، خالص العزاء لكارول سماحة ولـ أمينة وليد مصطفى، ربنا يربط على قلوبكم حبايبي ويمنحكم الصبر والسلوان".

يذكر أن، المنتج وليد مصطفى أطلق قناة النهار الفضائية في عام 2011 من خلال شركته وترأس مجلس إدارة الشركة المالكة لإذاعة "إينرجي".

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