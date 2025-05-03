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بوسي شلبي تنشر فيديو طريف يجمعها بـ داليا مصطفى وأحمد وفيق ورانيا فريد شوقي

10:23 م السبت 03 مايو 2025

بوسي شلبي

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كتب - معتز عباس:

شاركت الإعلامية بوسي متابعيها على السوشيال ميديا، مقطع فيديو طريف جمع الفنان أحمد وفيق، والفنان محمد عادل، والفنانة رانيا فريد شوقي، والفنانة داليا مصطفى والفنانة داليا البحيري.

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ونشرت بوسي كواليس تصوير مقطع الفيديو الذي جمعها بصحبة أصدقائها الفنانين، على أغنية "تاكسي اللي جاي من الحمام" للفنان الراحل طلعت زكريا من فيلم "أبو علي"، وذلك عبر حسابها على موقع "انستجرام".

وتشارك داليا مصطفى في مسلسل "روج أسود"، بطولة رانيا يوسف، مي سليم، لقاء الخميسي، فرح الزاهد، كريم العمري، عابد عناني، محمد الدسوقي، إخراج: محمد عبدالرحمن حماقي تأليف: أيمن سليم إنتاج: ممدوح شاهين.

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بوسي شلبي داليا مصطفى رانيا فريد شوقي
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