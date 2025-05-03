نانسي عجرم تنشر صورًا جديدة من حفلها الغنائي في المتحف المصري الكبير

كتب - معتز عباس:

شاركت المطربة اللبنانية نانسي عجرم متابعيها على السوشيال ميديًا، صورًا جديدة، من إحيائها حفلا غنائيا ضخما بالمتحف المصري الكبير بحضور من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية .

ونشرت نانسي الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "مجرد لمحة القصة الكاملة؟ كان عليك أن تكون هناك ليالي القاهرة دائمًا تضرب بشكل مختلف".

وتألقت "نانسي"، بتقديم عدد كبير من أغانيها الرومانسية المميزة التي تفاعل معها الحضور على مدى قرابة الساعتين وسط أجواء ساحرة غير مسبوقة.

View this post on Instagram A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram)

اقرا أيضا..

أحمد سعد يتعاقد مع روتانا.. ويوجه رسالة خاصة للجمهور (صور)



محمد رمضان يشارك الجمهور فيديو وهو يصلي داخل طائرته الخاصة



