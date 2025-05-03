أحمد سعد يتعاقد مع روتانا.. ويوجه رسالة خاصة للجمهور (صور)

كتب - معتز عباس:

وقع المطرب أحمد سعد عقدا فنيا مع مجموعة روتانا للموسيقى، بحضور سالم الهندي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لروتانا، ومديرها التنفيذي للشؤون الفنية بالقاهرة أسامة رشدي.

وأعرب "سعد" عن سعادته البالغة بالتعاون مع "روتانا" أحد أكبر شركات الوطن العربي الذي يقدر عملها مع كبار نجوم الغناء والفن في مصر والوطن العربي، مؤكدًا على ثقته في تلك الشراكة التي سوف تثمر عن أغانى مفاجأة لجمهوره في كل مكان، الذي يحرص على تقديم كل ماهو جديد لهم باعتبارهم الداعمين له في مشواره الغنائي .

وأضاف: "أنا بحب روتانا أوي، وأحترم الصداقة التي تجمعني مع الأستاذ سالم الهندي، الذي له نجاحات كبيرة مع كبار النجوم، وأعد جمهورى بكل ما يرضيه".

وأود أن أشكر جمهوري على الثقة التي يمنحونها لي دائما، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم باستمرار، وأقدم أعمالا تليق بمكانتهم وقيمتهم، فأكثر ما يجعلني أشعر بالسعادة في هذه الحياة هو التقدير على تعبي ومجهودي، والحمد لله راضٍ عما وصلت له حاليا.

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