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كارول سماحة تكشف موعد ومكان عزاء زوجها المنتج وليد مصطفى

08:20 م السبت 03 مايو 2025

وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة

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كتب - معتز عباس:

كشفت المطربة كارول سماحة عن موعد ومكان عزاء زوجها المنتج الراحل وليد مصطفى، الذي وافته المنية صباح اليوم السبت، بعد صراع مع المرض.

وكتبت كارول في ستوري، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "وداعا يا أغلى إنسان بحياتي .. العزاء يوم الاثنين ٥/٥ بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، أرجو كل من عرف زوجي دكتور وليد مصطفى أن يذكره بدعوة طيبة".

شُيعت عقب صلاة ظهر اليوم السبت، جنازة المنتج ورجل الأعمال وليد مصطفى من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وحرص عدد من نجوم الفن على توديع الراحل، بينهم الفنانة الكبيرة يسرا والفنانة دينا فؤاد، والفنانة إلهام شاهين والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والمنتج محمد السعدي.

ورحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، رجل الأعمال والمنتج وليد مصطفى زوج المطربة كارول سماحة.

يذكر أن، المنتج وليد مصطفى أطلق قناة النهار الفضائية في عام 2011 من خلال شركته وترأس مجلس إدارة الشركة المالكة لإذاعة "إينرجي".


كارول سماحة على انستجرام

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