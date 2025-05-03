محمد رمضان يشارك الجمهور فيديو وهو يصلي داخل طائرته الخاصة

كتب - معتز عباس

شارك الفنان محمد رمضان متابعيه والجمهور مقطع فيديو جديد له من داخل طائرته الخاصة، أثناء توجهه إلى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ونشر محمد رمضان الفيديو عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، وظهر وهو يصلي داخل الطائرة،معلقًا: "إلى مدينتي الجميلة الرياض".

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طرح الفنان محمد رمضان أمس الأربعاء، أحدث أعماله الغنائية التي تحمل عنوان "رمادونا"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

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