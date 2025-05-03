هالة صدقي ناعية زوج كارول سماحة: "له الكثير من المواقف المحترمة"

كتب - معتز عباس:

نعت الفنانة هالة صدقي، المنتج وليد مصطفى زوج المطربة كارول سماحة الذي وافته المنية صباح اليوم السبت بعد صراع مع المرض.

وكتبت هالة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "كل التعازي للصديقة العزيزة كارول سماحة على وفاه زوجها العزيز الصديق والأخ الدكتور وليد مصطفى، والذي كان له الكثير من المواقف المحترمة، الله يرحمك يا وليد".

يذكر أن، المنتج وليد مصطفى أطلق قناة النهار الفضائية في عام 2011 من خلال شركته وترأس مجلس إدارة الشركة المالكة لإذاعة "إينرجي".





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