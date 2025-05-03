"بفستان قصير".. ناهد السباعي تتألق في حفل ختام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة ناهد السباعي أنظار متابعيها، على السوشيال ميديا، من أحدث ظهور لها على "الريد كاربت" في حفل ختام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.

ونشرت ناهد الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "حفل ختام مهرجان الاسكندرية للفيلم القصير شكرا لاختيارك لي لأكون في هيئة المحلفين الخاصة بك هذا العام".

استقبل مسرح سيد درويش في دار أوبرا الإسكندرية، مساء أمس الجمعة 2 مايو حفل ختام الدورة الحادية عشرة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.

وشهد الحفل حضور صناع الأفلام التي شاركت في مسابقات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير طوال الأيام الماضية، إلى جانب رئيس المهرجان محمد محمود، والمدير الفني موني محمود، المخرج محمد سعدون مدير المهرجان.

‏‎وأقيمت فعاليات المهرجان من 27 أبريل حتى 2 مايو، وشملت عروضًا لأفلام قصيرة من مصر والعالم، بالإضافة إلى ندوات وورش عمل تهدف إلى دعم المواهب السينمائية الشابة وتعزيز الحوار حول قضايا الفن والسينما.

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