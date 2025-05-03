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بالصور.. شذى ومدين مع سالم الهندي في كواليس حفل محمد عبده بالأوبرا

07:00 م السبت 03 مايو 2025
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    شذى ومدين
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    شذى ومدين وأسامة رشدي
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كتب- هاني صابر:

التقت المطربة شذى والملحن مدين مع الأستاذ سالم الهندي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا للموسيقى بحفل فنان العرب محمد عبده الذي أقيم مساء الجمعة بدار الأوبرا المصرية.

شذى مع سالم الهندي وأسامة رشدي ومدين

وتطرق اللقاء الذي جمع بينهم في كواليس الحفل، الحديث عن تعاون ومفاجآت جديدة خلال المرحلة المقبلة.

على جانب آخر، أحيا فنان العرب محمد عبده، مساء الجمعة، حفلا غنائيا ضخما بدار الأوبرا المصرية بحضور جماهيري كبير برعاية مجموعة روتانا للصوتيات والمرئيات، ورفع لافتة "كامل العدد".

واستمتع الجمهور بليلة طربية استثنائية وسهرة غنائية حملت عنوان "ليلة الموسيقار طلال"، أعادت للأذهان أمجاد الزمن الجميل، وتغنى الجمهور مع فنان العرب ورددوا معه أغانيه.

وشهد الحفل حضور الأستاذ سالم الهندي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا للموسيقى ومديرها التنفيذي للشئون الفنية بالقاهرة أسامة رشدي، وعدد من الشخصيات العامة والفنية بينهم حميد الشاعري وشذى.

وقدم محمد عبده، باقة من أشهر أغانيه التي ارتبطت بذاكرة محبيه وجمهوره متنقلا ما بين الكلاسيكيات والأعمال الحديثة بصوته الدافئ وحضوره المميز.

كما قدم مجموعة من الأغنيات الجديدة من ألحان الموسيقار طلال، وشملت فقرته الغنائية 13 عملًا جديدًا بمصاحبة فرقة موسيقية يقودها أمير عبدالمجيد ووليد فايد.

شذى مدين محمد عبده الأوبرا روتانا
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