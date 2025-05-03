أحمد الفيشاوي يهنئ صلاح على التتويج بالدوري الإنجليزي.. ماذا قال؟

كتب - معتز عباس:

وجه الفنان أحمد الفيشاوي رسالة تهنئة إلى محمد صلاح نجم فريق ليفربول، عقب تتويجه بالدوري الإنجليزي لموسم 2025.

ونشر الفيشاوي مقطع فيديو لـ صلاح، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "مبروك الكرة الذهبية للملك المصري محمد صلاح والآن أيضا ملك ليڤربول".

يُذكر أن آخر أعمال أحمد الفيشاوي السينمائية كان فيلم "بنقدر ظروفك"، الذي عُرض في يونيو من العام الماضي، وشارك في بطولته كل من: نسرين طافش، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، مي سليم، محمود حافظ، طاهر أبو ليلة، إبرام سمير، وهو من تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم.

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