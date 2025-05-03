بملابس رياضية.. سارة سلامة تخطف الأنظار من أحدث ظهور داخل "الجيم"

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة سارة سلامة متابعيها أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، من داخل صالة الألعاب الرياضية "الجيم".

ونشرت سارة صورة لها بملابس رياضية داخل "الجيم" عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

تفاعل المتابعين، مع الصورة، وجاءت التعليقات، كالتالي: "الجمال كله"، "قلبي العشق"، "ساحرة"، "سندريلا جمال وطعامه".

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يذكر أن، آخر أعمال سارة سلامة مسلسل "نقطة سودة" الذي عرض مؤخرا على قناة "إم بي سي مصر"، ويشارك في بطولته سوسن بدر، أحمد بدير، وفاء عامر، وم وإخراج محمد أسامة.

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