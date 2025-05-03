بـ"فستان جريء".. أحدث ظهور لـ هيدي كرم والجمهور: "مبتكبريش أبدا" (صور)

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة هيدي كرم، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها.

ونشرت هيدي، الصور التي ظهرت فيها مرتدية "فستان جريء"، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "هدوء مارينا".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الفستان عسل عليكي، ملكة جمال الكون، قمر، السن مجرد رقم، مبتكبريش أبدا، تحفة عليكي الفستان".

يذكر أن، هيدي كرم شاركت في بطولة مسلسل "وتر حساس" بجانب صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، محمد علي رزق، وتأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.