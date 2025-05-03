بحضور يسرا وإلهام شاهين..20 صورة من جنازة وليد مصطفى زوج كارول سماحة

كتب- هاني صابر:

تصوير- أحمد مسعد:



شُيعت عقب صلاة ظهر اليوم السبت، جنازة المنتج ورجل الأعمال وليد مصطفى من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وحرص عدد من نجوم الفن على توديع الراحل، بينهم الفنانة الكبيرة يسرا والفنانة دينا فؤاد، والفنانة إلهام شاهين والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والمنتج محمد السعدي.

وانهارت المطربة كارول سماحة من البكاء خلال مراسم تشييع جنازة زوجها المنتج وليد مصطفى بمسجد الشرطة بالشيخ زايد .

ورحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، رجل الأعمال والمنتج وليد مصطفى زوج المطربة كارول سماحة.

يذكر أن، المنتج وليد مصطفى أطلق قناة النهار الفضائية في عام 2011 من خلال شركته وترأس مجلس إدارة الشركة المالكة لإذاعة "إينرجي".