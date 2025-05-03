" ربنا يصبرك ويخليلك بنتك" فيفي عبده ووائل جسار يواسيان كارول سماحة بعد وفاة زوجها

كتب- هاني صابر:

نعت الفنانة فيفي عبده والمطرب وائل جسار، المنتج وليد مصطفى زوج المطربة كارول سماحة الذي وافته المنية صباح اليوم السبت بعد صراع مع المرض.

وكتبت فيفي عبده، عبر حسابها على إنستجرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي الى رحمة الله المنتج ورجل الأعمال وليد مصطفى زوج الفنانة كارول سماحة.. الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة يا رب ويصبر أهله وأحبابه، برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

فيما كتب المطرب وائل جسار، عبر حسابه على إنستجرام:"إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل الى رحمته تعالى المنتج والصديق الغالي زوج صديقتي الغالية كارول سماحة، ربنا يصبرك ويخليلك بنتك وتكون خاتمة أحزانك".

يذكر أن، المنتج وليد مصطفى أطلق قناة النهار الفضائية في عام 2011 من خلال شركته وترأس مجلس إدارة الشركة المالكة لإذاعة "إينرجي".