13 أغنية لـ"فنان العرب" في ليلة طلال.. ورئيس الأوبرا: مصر حاضنة للفن العربي

كتبت- منى الموجي:

استضافت دار الأوبرا برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام على مسرحها الكبير حفل "ليلة طلال" لـ"فنان العرب" محمد عبده، والذي يأتي بعد غياب عن القاهرة استمر ثلاثة أعوام.

قاد الحفل كل من المايسترو أمير عبدالمجيد، والمايسترو وليد فايد وشارك به المطربة المصرية الشابة سهيلة بهجت، مع المطربة التونسية يسرا محنوش ومجموعة من أمهر العازفين.

شهد الحفل تقديم 13 عملا غنائيا تم تسجيل الجديد منها خصيصًا لهذه المناسبة التي شهدها كوكبة من الشخصيات العامة وسفراء الدول العربية .

وفي بيان صحفي، عبر الدكتور علاء عبدالسلام رئيس دار الأوبرا المصرية، عن تقديره للدعم الكبير الذي يقدمه الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة لكل فكرة تؤكد مكانة مصر كمنارة للفنون في العالم العربي.

وأشاد بالعلاقة التي تجمع "فنان العرب" محمد عبده بمصر وأنها ممتدة منذ عقود، مشيرا إلى أن مصر حاضنة للفن العربي، ومؤكدا أن دار الأوبرا المصرية أحد أهم قلاع الفن الجاد .

وتابع أن الحفل يمثل منظومة إبداعية عربية جمعت ألحان الموسيقار طلال وصوت "فنان العرب" محمد عبده، في الأوبرا ووسط مشاركة مصرية تونسية مميزة، مضيفا أنه يعد احتفاء بموهبة عظيمة ومهمة في تاريخ التلحين العربي وتكريما لمسيرة الموسيقار طلال، التي تمتد لأكثر من 45 عامًا، تعاون خلالها مع كبار النجوم في العالم العربي، وتشار إلى أن الاستعدادات بدأت منذ يوم 19 أبريل، لتشمل تركيب الديكورات وتجهيزات الصوت والإضاءة، إلى جانب التنسيق مع الفرق الموسيقية، مرورًا بالبروفات وغيرها .