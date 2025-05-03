بالصور.. يسرا ودينا فؤاد في جنازة وليد مصطفى زوج كارول سماحة

كتب- هاني صابر:

تصوير- أحمد مسعد:

حرصت الفنانة الكبيرة يسرا والفنانة دينا فؤاد، على المشاركة في تشييع جنازة المنتج وليد مصطفى زوج المطربة كارول سماحة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وظهرت ملامح الحزن على وجه يسرا ودينا خلال توديعهما لزوج كارول سماحة.

وانهارت المطربة كارول سماحة من البكاء خلال مراسم تشييع جنازة زوجها المنتج وليد مصطفى بمسجد الشرطة بالشيخ زايد .

وحرص عدد من الفنانين على حضور جنازة وليد مصطفى زوج كارول سماحة، من بينهم الفنانة إلهام شاهين والفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والمنتج محمد السعدي.

ورحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، رجل الأعمال والمنتج وليد مصطفى زوج المطربة كارول سماحة.

يذكر أن، المنتج وليد مصطفى أطلق قناة النهار الفضائية في عام 2011 من خلال شركته وترأس مجلس إدارة الشركة المالكة لإذاعة "إينرجي".