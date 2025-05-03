بالصور.. انهيار كارول سماحة في جنازة زوجها وليد مصطفى

كتب- هاني صابر:

تصوير- أحمد مسعد:

انهارت المطربة كارول سماحة من البكاء خلال مراسم تشييع جنازة زوجها المنتج وليد مصطفى بمسجد الشرطة بالشيخ زايد .

وحرص عدد من الفنانين على حضور جنازة وليد مصطفى زوج كارول سماحة، من بينهم الفنانة إلهام شاهين والفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والمنتج محمد السعدي.

ورحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، رجل الأعمال والمنتج وليد مصطفى زوج المطربة كارول سماحة.

يذكر أن، المنتج وليد مصطفى أطلق قناة النهار الفضائية في عام 2011 من خلال شركته وترأس مجلس إدارة الشركة المالكة لإذاعة "إينرجي".