بشرى وخالد حميدة لـ"مصراوي" عن "السوشيال ميديا": تتدخل في حياتنا وده اسمه خراب بيوت

كتبت- منى الموجي:

انتقدت الفنانة بشرى وزوجها رجل الأعمال خالد حميدة، تدخل بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في حياة المشاهير، ونشر الشائعات والأخبار الكاذبة.

وقال حميدة في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" على هامش تواجده في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير "هذا التدخل يضايقنا بالطبع، ولكن أنا بعيد عن السوشيال ميديا، ولست دائم التواجد عليها، ولا أقرأ ما يعصبني أو يضايقني ولا أعلق حتى لا أغذيها، وبشرى تساعدني في هذه الجزئية".

وعن طريقة بشرى المختلفة في التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت أن حتى هذا لم يقلل من تدخل الناس في حياتها، موضحة "اكتشفت أنهم يجوزوننا ويطلقوننا بمزاجهم، ويتدخلون بشكل كبير في حياتنا ويؤثرون بشكل سلبي، وهذا اسمه خراب بيوت، الناس لابد أن تعرف أن الكلمة مسؤولية مفتاح الجنة في كلمة، وقد يتسبب شخص في ضيق لإنسان ويصاب بسببه بسكتة قلبية".

وعلقت على ما حدث مع الفنانة ريهام عبدالغفور عندما تحدث بعض رواد السوشيال ميديا، عن ظهور ملامح تقدم العمر عليها، وأن الأمر ضايق نجلها الصغير، قالت "ريهام قالت إن ابنها الصغير يتأثر من وقت وفاة جده، لأنه ربط بين أن التقدم في العمر يعني الرحيل والفقد، وعندما يجد الجمهور يقول لوالدته إنها كبرت تأثر".

وأضافت بشرى "هل اللي بيتنمر ع الناس عايز يبقى إنسان قاتل ومؤذي، ده سؤال لازم نطرحه على أنفسنا، الموضوع بقى سخيف وعشوائي".

جدير بالذكر أن بشرى شاركت مؤخرا في تقديم حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، بحضور كوكبة من نجوم الفن، كما أدارت ندوة رقمنة التراث وأرشفة السينما المصرية بحضور الفنان محمود حميدة.