يسرا ناعية زوج كارول سماحة: "المخلص ذو الخلق الطيب الجدع"

كتب- هاني صابر:

نعت الفنانة الكبيرة يسرا، المنتج وليد مصطفى زوج المطربة كارول سماحة الذي وافته المنية صباح اليوم السبت بعد صراع مع المرض.

ونشرت يسرا، صورة لكارول وزوجها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون خالص عزائي في وفاة الصديق المخلص ذو الخلق الطيب الجدع والنضيف رجل الأعمال وليد مصطفي زوج الصديقة الفنانة كارول سماحة".

وأضافت: "ربنا يصبر قلبك ويصبر قلب بناته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان خالص عزائي لأمينة وليد مصطفى وتالا وليد مصطفى".

يذكر أن، المنتج وليد مصطفى أطلق قناة النهار الفضائية في عام 2011 من خلال شركته وترأس مجلس إدارة الشركة المالكة لإذاعة "إينرجي".